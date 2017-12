Twitterdebatte #MeToo: Mehr als ein Aufschrei?

Schauspielerin Alyssa Milano war es, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Nachdem Anfang Oktober sexuelle Übergriffe der Hollywood-Größe Harvey Weinstein bekannt wurden, hat sie Frauen auf der Online-Plattform Twitter dazu aufgefordert, unter dem Stichwort #MeToo ihre Geschichte zu erzählen, wenn sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren.

Seither wird im Netz heiß diskutiert: über schnodderigen Altherren-Chauvinismus und anzügliche Sprüche im Arbeitsalltag, über den Klaps auf den Kellnerinnen-Po und Schlimmeres. Darüber wie Machtpositionen ausgenutzt werden und wie Abhängigkeit Opfer schweigen lässt.

Und nicht zuletzt auch darüber, weshalb „der Mann an sich“ für Taten Einzelner verantwortlich gemacht wird; zumal auch Männer Opfer sexualisierter Gewalt werden. Mittlerweile gibt es sogar das Twitter-Schlagwort #MeTooMen (engl. „men“: „Männer“).

Kritiker fürchten jedoch, die Empörungswelle werde sich wieder verlaufen, ohne Wirkung zu zeigen. Zumindest in Südtirol scheint das nicht der Fall zu sein: Dort sind einem Medienbericht zufolge mehr Betroffene auf Beratungsstellen zugekommen, seit die #MeToo-Kampagne sexualisierte Gewalt in aller Öffentlichkeit diskutiert.

Bei den Beratungsstellen im Rems-Murr-Kreis ist auf den ersten Blick keine solche Wirkung erkennbar. Den Verantwortlichen zufolge sind nicht deutlich mehr Menschen auf sie zugekommen.

Nichtsdestotrotz scheint der Twitter-Aufschrei ein Mutmacher zu sein, zumindest für Einzelne. „Eine Klientin berichtet, dass diese Kampagne ihr Mut und Zuversicht gibt, die richtige Entscheidung zur Beratung getroffen zu haben“, schreibt beispielsweise Therapeutin Oranna Keller-Mannschreck für pro familia. „Sie fühlt sich nicht alleine mit dem Thema.“

Keller-Mannschreck ist zusammen mit Martina Ferro und Christine Hofstätter verantwortlich für das Projekt „Flügel“, das sich an Frauen richtet, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind.

Auch Urban Spöttle-Krust von der Waiblinger Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt sieht in der Debatte Potenzial. „Es ist für uns keine Kampagne, die wir aktiv unterstützen. Dennoch sehen wir für viele Betroffene einen Türöffner für ihre eigene Situation und ihr Erleben“, so der Pädagoge.

Gerade Übergriffe in der Arbeitswelt rückten mit der Online-Kampagne ins Licht. Für die Kreis-Stelle sei die Diskussion deshalb eine „Steilvorlage“, sagt Spöttle-Krust: Seine Kollegen und er wollen in den kommenden Jahren nämlich Schutzkonzepte und Leitlinien für Lebens- und Arbeitsbereiche von Kindern und Erwachsenen erarbeiten.

Allerdings: Die #MeToo-Debatte deckt nur einen kleinen Bereich eines viel größeren Problemfelds ab. „Die Mehrzahl sexueller Übergriffe geschieht durch vertraute Menschen“, sagt Keller-Mannschreck: durch nahe Verwandte, Partner, Vertrauenspersonen. „Das spielt bei #MeToo keine große Rolle. … Sehr schambesetzte Übergriffe werden dabei seltener in die Öffentlichkeit gerückt.“ Deshalb ergebe sich nur ein verzerrtes Bild.

Wie auch Spöttle-Krust sieht die Therapeutin die Gefahr, sexualisierte Gewalt kleinzureden, zu banalisieren.

Trotzdem begrüßen beide die öffentliche Debatte. „Eine Kampagne ist ein wichtiger Schritt, der den Stein zu gesellschaftlichen Veränderungen ins Rollen bringen kann. Aber sie reicht nicht aus für Veränderungen in stark hierarchischen und patriarchalen Strukturen“, sagt Keller-Mannschreck. Die Sensibilität für das Thema sexualisierter Gewalt sei bereits in den vergangenen Monaten gewachsen, weil es immer wieder öffentlich diskutiert und auch das Sexualstrafrecht verschärft wurde - Stichwort: „Ein Nein ist ein Nein“.

Auch die Zahl ihrer Klientinnen habe in diesem Jahr zugenommen. „Wir denken, dass dies mit mehr Öffentlichkeit für dieses Thema zu tun hat. … Wir haben die Hoffnung, dass Frauen immer mehr Mut haben, sich abzugrenzen.“

Beratungsstellen für Kinder und Erwachsene

Für Kinder und Jugendliche hat der Rems-Murr-Kreis drei Anlaufstellen für sexualisierte Gewalt:

eine in Waiblingen in der Bahnhofstraße 64 (0 71 51/ 50 11 49 6, anlaufstellegsg@rems-murr-kreis.de),

eine in Schorndorf in der Karlstraße 3 (0 71 81/ 93 88 95 02 4, h.heidenfelder@rems-murr-kreis.de)

sowie eine in Backnang in der Straße Am Obstmarkt 7 (0 71 91/ 89 54 05 8, a.gruber@rems-murr-kreis.de).

Die Pädagogen beraten Mädchen und Jungen kostenlos und auf Wunsch anonym. Diese können nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz wenn nötig ohne Wissen ihrer Eltern beraten werden.

Alle drei Anlaufstellen sind unter der Woche zwischen 8.30 und 12 Uhr telefonisch erreichbar.

Das pro familia-Angebot „Flügel: Beratung für Frauen bei sexualisierter Gewalt“ im Familienzentrum Karo (Alter Postplatz 17 in Waiblingen) richtet sich an Frauen, die älter als 21 Jahre sind, sowie an deren Angehörige. Ein Angebot für Männer ist für das kommende Jahr geplant.

Termine können vormittags telefonisch unter 0 71 51/ 98 22 48 94 0 vereinbart werden, zudem montags von 15 bis 17 Uhr.

Per E-Mail ist das Flügel-Team unter info@fluegel-waiblingen.de erreichbar.

Zusätzlich kann das Team unter der Mobilnummer 01 60/ 48 81 61 5 angerufen werden; insbesondere in Notfällen. Dort ist auch ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird.

Die Beratungen sind ebenfalls vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch anonym.