Typisierungsaktion in Plüderhausen Riesige Welle der Hilfsbereitschaft

Plüderhausen.

Das war nicht vorhersehbar: Zur Typisierungsaktion für den an Blutkrebs erkrankten Max in Plüderhausen sind die Menschen in solchen Scharen erschienen, dass die Helfer den Ansturm kaum bewältigen konnten. „Wir mussten noch mehr Leute zur Unterstützung holen“, berichtete Organisator Jochen Faust, der auch Jugendtrainer beim SV Plüderhausen ist. Ab 13 Uhr standen die Menschen Schlange, und es riss nicht ab. Die Frist von 13 bis 17 Uhr musste verlängert werden. Um 15 Uhr waren es bereits 450 Spender, die eine Speichelprobe abgegeben hatten. Auch das Einzugsgebiet war enorm: Bis aus Heilbronn reisten Menschen an, um sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren zu lassen. Die sozialen Medien sorgten dafür, dass sich nicht nur Plüderhäuser auf den Weg gemacht haben. Am Ende des Tages werden es wahrscheinlich 700 gewesen sein.