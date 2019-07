U23-Europameisterschaft Waiblingerin Alina Kenzel hat die Chance auf Gold

Die größte Konkurrenz im Kampf um die Medaillen dürfte aus dem eigenen Lager kommen. Alle vier teilnehmenden deutschen Athletinnen sind unter den Top fünf der europäischen Bestenliste. Außer Kenzel, Katharina Maisch (TuS Metzingen), Julia Ritter (TV Wattenscheid 01) und Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) könnte aber auch noch die Niederländerin Jessica Schilder ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Im Optimalfall wird Kenzel an ihre im vergangenen Jahr aufgestellte persönliche Bestweite von 18,21 Meter herankommen. Wenn nicht eine andere Athletin über sich hinauswächst, sollte das die Goldmedaille bedeuten.

Für Läufer Jens Mergenthaler von der SV Winnenden ist es die erste Teilnahme an einer Junioren-EM. Der Deutsche U-23-Meister über 5000 und Vizemeister über 1500 Meter startet am Samstag in Gävle über 5000 Meter. Mit der persönlichen Bestzeit von 13:56,37 Minuten steht er in der Meldeliste auf Rang 20. Weil aber ein taktisches Rennen zu erwarten ist und sich Mergenthaler in Topform befindet, hofft er auf einen Platz unter den besten acht. Das Rennen beginnt um 20.05 Uhr.

Bei der Junioren-EM sind über 1100 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen am Start. Zu sehen sind die Wettkämpfe im Livestream des Europäischen Leichtathletik-Verbandes (EAA) unter european-athletics.org sowie über den nicht frei empfangbaren TV-Kanal Eurosport 2. Wie die beiden Rems-Murr-Athleten abgeschnitten haben, erfahren Sie außerdem auf zvw.de