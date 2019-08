Über Monate hinweg ohne Futter und sauberes Wasser Polizei in Stuttgart rettet verwahrloste Tiere

Stuttgart-Zuffenhausen.

Am Dienstagvormittag (20.8.) haben Polizeibeamte und Mitarbeiter des Veterinäramts augenscheinlich vernachlässigte Tiere gerettet. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine Passantin am Montagabend (19.8.) gemeldet, nachdem sie auf einem Gartengrundstück im Gewann Heinrizen eine Gans entdeckt hatte. Der Schnabel der Gans steckte in einer Bierdose fest. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie auf dem Grundstück mehrere bereits verweste Tierkadaver. Der herbei gerufene Tiernotdienst brachte die Gans zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik.