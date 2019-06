Überfall in Weinstadt-Schnait Täter hält Dorfladen-Verkäuferin Messer an die Kehle

Eine ältere Dame sitzt am Montagmittag vor dem Dorfladen in Schnait in der Sonne. Sie wirkt gefasst. Was erstaunlich ist. Nur wenige Stunden zuvor hat ihr im Laden ein junger Mann ein Messer an die Kehle gehalten. „Das ist heftig gewesen, sowas wünsche ich keinem.“ Sie zeigt auf die Kirche gegenüber. „Und sowas passiert im Beisein vom lieben Gott.“

Das ist am Montagvormittag passiert

Am Vormittag hatte die Dame, die ehrenamtlich in dem Laden arbeitet, zusammen mit einer Kollegin Dienst, als der Täter zur Tür hereinkam. „Erst hat er so getan, als hätte er schrecklichen Durst, dann zog er aber relativ schnell ein Küchenmesser.“ Sie hält ihre beiden Hände auseinander, die Zeigefinger ausgestreckt. Zwanzig, fünfundzwanzig Zentimeter lang sei es gewesen. Diese Angaben sind von der Polizei noch nicht bestätigt, die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. „Wir haben geschrien, dann ist meine Kollegin hinten zur Tür rausgerannt. Ich wollte mich ins Büro einschließen, habe aber die Tür nicht schnell genug zumachen können.“

In diesem Moment habe sie die meiste Angst gehabt.