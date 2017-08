Ühlingen-Birkendorf.

Ein Feuer hat in einem Sägewerk in Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) einen Millionenschaden verursacht. "Der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern, dürfte sich aber im siebenstelligen Bereich bewegen", teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Zwei Gebäude und mehrere Maschinen brannten am Mittwochabend nach Polizeiangaben lichterloh. Als das Feuer ausbrach, waren drei Menschen auf dem Gelände. Sie alle konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Feuerwehren aus mehreren Gemeinden waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Da auch ein Lager mit PVC-Folien brannte, wurden Anwohner gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ergebnisse von Schadstoffmessungen gaben aber Entwarnung. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst völlig unklar.