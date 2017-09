Ulm Amok-Fehlalarm an Ulmer Schule durch technischen Defekt

Ulm.

Der Amok-Fehlalarm an einer Schule in Ulm ist nach Angaben der Stadtverwaltung wahrscheinlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Alles spreche für einen Kabelschaden als Ursache, teilte Stadtsprecherin Marlies Gildehaus am Mittwoch mit. Fachleute suchten weiter intensiv nach der konkreten Fehlerquelle.