Ulm Staatsanwaltschaft: Jemand wollte Babys vergiften

Ulm.

Im Fall der fünf Babys, denen an der Universitätsklinik Ulm Morphin verabreicht worden war , geht die Staatsanwaltschaft nach wie vor davon aus, dass jemand die Säuglinge vergiften wollte. Es bestehe noch immer "der dringende Verdacht, dass Morphin Auslöser der Krise in der Neonatologie war", sagte Staatsanwalt Christof Lehr am Dienstag in Ulm.