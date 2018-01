Ulm.

Nachdem ein Mann in Ulm in seinem Haus von Einbrechern tödlich verletzt worden ist, ermittelt nun eine Sonderkommission. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Unbekannte waren in der Nacht zum Samstag in das Haus eingedrungen, in dem der 59-Jährige mit seiner 91 Jahre alten Mutter wohnte. Den Angaben zufolge schlugen die Unbekannten den Mann nieder, fesselten ihn und verletzten ihn schwer. Er starb noch am Samstag im Krankenhaus. Wer für die gewalttätige Tat verantwortlich war, sei noch nicht bekannt, so die Ermittler. Sie gehen von zwei Tätern aus.