Ulm Ermittlungen zu mutmaßlicher Vergewaltigung

Ulm.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen bemühen sich die Ermittler in Ulm weiter um Klärung des möglichen Tathergangs. Dazu gehören Fragen zu den Drogen, mit denen das Mädchen gefügig gemacht worden sein könnte, hieß es am Donnerstag. "Das ist Gegenstand weiterer Untersuchungen", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger zur Frage, um was für Substanzen es dabei ging und ob die Rauschmittel zunächst freiwillig in einer Gruppe eingenommen oder dem Opfer zwangsweise verabreicht wurden. Einzelheiten nannte er nicht.