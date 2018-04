Ulm.

Eine stark alkoholisierte 60-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr ohne gültigen Fahrschein mit einem Intercity Express in Richtung Ulm gefahren, weshalb eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn die Bundespolizei für eine Überprüfung ihrer Personalien hinzurief. Nach Ankunft des Zuges im Ulmer Hauptbahnhof stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Frau mit 3,92 Promille nicht mehr in der Lage war, ihren Weg eigenständig fortzusetzen. Sie brachten sie zur Ausnüchterung auf das Bundespolizeirevier Ulm. Die 60-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen rechnen.