Ulm Millionenraub auf der A8: Prozess eröffnet

Zwei der fünf Männer - zur Tatzeit waren sie zwischen 31 und 39 Jahre alt - fuhren laut Staatsanwaltschaft am 15. Januar mit dem Werttransporter von München Richtung Stuttgart. Sie hätten den gepanzerten Wagen beim Parkplatz Drackensteiner Hang an der A8 angehalten - dies war zuvor verabredet worden. Rasch seien dort die verplombten Säcke mit Uhren und Schmuck an zwei Komplizen übergeben worden, die damit in zwei Autos nach Berlin fuhren. Von diesen Männern hätten sich die Fahrer mit Kabelbindern fesseln und im Transporter einsperren lassen. Der Polizei erzählten sie, Räuber mit einer Schusswaffe hätten sie zum Öffnen des Wagens gezwungen.

Der fünfte Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft dafür zuständig, die heiße Ware zu verkaufen. Ermittler kamen dem Coup durch Hinweise eines Informanten in Berlin auf die Schliche und nahmen die Männer im März fest. Alle fünf wurden am Montag in Handschellen und Fußfesseln vorgeführt. Ein Teil der Beute - 163 Uhren - sowie mehrere zehntausend Euro und eine Schusswaffe waren bei Hausdurchsuchungen sichergestellt worden.