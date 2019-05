Umfrage zur Kommunalwahl Wer ist der beste Bürgermeister im Rems-Murr-Kreis?

Raimon Ahrens hat die beste Note von allen Bürgermeistern erhalten. Dabei ist er gerade erst 30 Jahre alt geworden und damit der jüngste Bürgermeister im Amt. Er wurde vor einem Jahr von den Rudersbergern mit klarer Mehrheit gewählt. Und die Bürger sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit.

Sven Müller aus Winterbach (Platz zwei) ist seit drei Jahren im Amt. Aber es gibt nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen kurzer Amtszeit und guter Note. Denn auf Platz drei folgt mit Jürgen Kiesel ein Bürgermeister, der seit fast 20 Jahren Leutenbach regiert.

Michael Segan landet auf dem letzten Platz

Abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt Michael Segan mit einer 3,42. Das ist umgerechnet eine Drei minus. In Alfdorf scheint aber generell die Stimmung verhalten zu sein. Denn der Gemeinderat findet sich mit einer 3,21 auch auf dem letzten Platz wieder. Das korrespondiert mit den Problemen vor Ort: Ladensterben, schlechte Straßen, Angst um den Erhalt von Schulen und Kindergärten.

Generell schneiden die Gemeinderäte etwas schlechter ab als die Bürgermeister. Winterbach steht dabei auf Platz eins, gefolgt von Kaisersbach und Leutenbach. Bemerkenswert ist die Note für den Rudersberger Gemeinderat mit 2,70. Das ist fast eine ganze Note schlechter als für den Bürgermeister.

Interessant ist auch, dass offenbar einige Bürgermeister noch nicht bei allen Bürgern richtig bekannt sind. In Remshalden wollten 29 Prozent der Befragten keine Bewertung abgeben. In Weinstadt lag der Wert bei 27 Prozent. Zum Vergleich: In Plüderhausen hatten nur zwei Prozent keine Meinung. Kein Wunder: Bürgermeister Andreas Schaffer ist seit 33 Jahren im Amt.