Umstrittene Baustelle in Korb Steinacher Straße: Viel Wasser, keine Bauarbeiter

Die Seniorin glaubt, dass ein Zusammenhang zwischen dem See in der Baugrube und dem Wasser in ihrem Keller herrscht. Sie könne sich nicht erinnern, dass so etwas in ihrem Haus, das dort seit dem Jahr 1928 steht, schon einmal passiert sei. Beweisen kann sie den Zusammenhang zwischen ihrem Wasserschaden und der vollgelaufenen Baugrube freilich nicht. Auf Wahlers Keller angesprochen, sagt der MIM-Pressebeauftragte Hubert Grosser: „Ich vermute, dass das mit uns nichts zu tun hat.“

Für die rasch wieder eingekehrte Ruhe auf der Baustelle hat Grosser indes eine Erklärung: Die Bauarbeiter hätten diese Woche frei – „ab Montag geht es zügig weiter“. Das Wasser in der Baugrube soll abgepumpt werden. Und dann? Gehe alles seinen ganz normalen Weg – Fundament, Keller, Rohbau, ... Die MIM werde das Projekt rasch umsetzen, schließlich wollten die Wohnungskäufer ja einziehen. Wie lang genau es noch dauern soll, bis die 28 Wohnungen in vier Häusern fertiggestellt sind, dazu möchte die Firma keine Angabe machen.

Die Nachbarn werden genau hinschauen, was sich zwischen Steinacher Straße und Bachstraße tut. Das gilt auch für die anderen Korber Baustellen, die zunächst von der WMC (für die nun ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt ist) betreut und dann von der erst im April 2018 gegründeten MIM übernommen wurden – deren Geschäftsführer die WMC mitgegründet hatte.