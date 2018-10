Unfälle auf B14 Kappelbergtunnel: Zwei Sperrungen im Berufsverkehr

Fellbach. Zwei Unfälle sind am Donnerstag im Kappelbergtunnel passiert. Im morgendlichen Berufsverkehr auf der B14 krachte es in Richtung Stuttgart, am Nachmittag kam es erneut zu einem Unfall im Tunnel, der vorübergehend in beide Richtungen gesperrt wurde. Die Fahrt zur und von der Arbeit war eine Geduldsprobe für die Autofahrer.