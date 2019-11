Unfall auf B 29 in Schorndorf Gericht: Den Tod eines Menschen verschuldet

Die Frage, warum der bei dem Unfall getötete dreifache Familienvater das Fahrzeug etwa 35 Meter vor Ende des Beschleunigungsstreifens abgestellt hatte, spielte für Richterin Petra Freier, die Staatsanwältin und den Nebenklagevertreter nicht mehr die entscheidende Rolle. Sehr wohl aber beim Verteidiger, der in seinem Plädoyer gleich mehrere Pflichtverstöße des Opfers auflistete und allenfalls ein ganz geringes Verschulden seines Mandanten sah, weshalb er diesen auch freigesprochen sehen wollte. Demgegenüber beschäftigte sich das Gericht, unterstützt von einem Dekra-Gutachter, vor allem mit der Frage, ob und wie das morgens kurz vor 6 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen stehende Fahrzeug beleuchtet war und ob der 61-Jährige das Fahrzeug nicht auch dann hätte rechtzeitig erkennen können, wenn es nur schwach oder gar nicht beleuchtet war. Und genau dieser Meinung, dass der Unfall in jedem Fall vermeidbar gewesen wäre, wenn der Unfallverursacher aufmerksamer gewesen und seinen Blick, wie’s von einem guten Autofahrer unabhängig vom Versuch, in den fließenden Verkehr einzufädeln zu wollen, erwartet werden kann, auch nach vorne gerichtet hätte, war das Gericht. Weshalb der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde, die aber, wohl zunächst einmal nicht rechtskräftig werden dürfte.

Lkw-Fahrer sah das spätere Unfallopfer ohne Licht fahren

Dazu hatte der Verteidiger zu detailversessen insistiert, als der Gutachter seine allerdings nur sehr bruchstückhaft auch von Zeugen, darunter auch Polizeibeamte, bestätigten Ausführungen zur Beleuchtungssituation des liegen geblieben Fahrzeugs machte. Unabhängig davon, dass nicht abschließend geklärt werden konnte, welche Lämpchen nun wie geleuchtet haben, stimmten alle Zeugen darin überein, dass die Beleuchtung funzelig-schwach war. Und als der blaue VW Fox bereits vor dem Unfall einem Lkw-Fahrer im Tuscaloosa-Kreisel auffiel, da soll das spätere Unfallopfer trotz der frühmorgendlichen Dunkelheit sogar noch gänzlich ohne Licht unterwegs gewesen sein. Weshalb er, so der Lkw-Fahrer, auch per Lichthupe versucht habe, den Lenker des blinden Pkw auf sein Versäumnis aufmerksam zu machen. Als er wenig später an dem auf dem Beschleunigungsstreifen stehenden Fahrzeug vorbeigefahren sei und noch überlegt habe, ob er anhalten solle, habe ihm der da noch im Auto sitzende Fahrer per Handzeichen signalisiert, er solle weiterfahren.

„Nicht jeder hätte sich so umsichtig verhalten, wie Sie das getan haben“, lobt Petra Freier diesen Zeugen ebenso wie zwei weitere, die hinter dem 61-jährigen Unfallverursacher bereits auf die B 29 eingefädelt hatten und es dann neben sich plötzlich krachen hörten. Beide fuhren nicht etwa weiter, wie es viele andere getan hätten, sondern hielten an, um die Unfallstelle abzusichern und gegebenenfalls Erste Hilfe zu leisten. Was nicht möglich war, weil der Pkw-Lenker nicht in seinem Fahrzeug und auch im nahen Umfeld der Unfallstelle zunächst nicht aufzufinden war. Später entdeckte ihn dann eine Polizeibeamtin etwa 15 Meter von der Unfallstelle entfernt im Graben. Freilich kam jede Hilfe zu spät: Der Verunglückte erlag noch an der Unfallstelle einem offenen Schädelhirntrauma.