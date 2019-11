Unfall bei Oppelsbohm 86-Jährige kommt mit Mercedes von Fahrbahn ab

Oppelsbohm/Birkenweißbuch.

Eine 86-jährige Frau ist am frühen Donnerstagabend mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, war die Mercedes-Fahrerin gegen 17 Uhr von Oppelsbohm in Richtung Birkenweißbuch unterwegs, als sie in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Die Seniorin stürzte mit ihrem Pkw einen Abhang hinunter. An einem Obstbaum kam das Fahrzeug zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.