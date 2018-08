Unfall beim Fangenspielen Kind stürzt in ein Verlies

Im Verlauf des Spiels sprang ein 12-Jähriger auf eine Mauer und lief darauf herum. Fatalerweise dachte er, dass es dahinter weitergeht. Tatsächlich befand sich hinter der Mauer ein mit kleinen Bäumchen zugewucherter Turm eines Verlieses. Der Junge stürzte etwa sieben bis acht Meter in die Tiefe. Gegen 12 Uhr ging der Notruf über das Unglück bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen ein. Sofort rückte die Bergwacht zusammen mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei an den Unglücksort aus. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten Arbeiter einer Baustelle auf der Burgruine bereits mit einem Bagger das Gestrüpp beseitigt, so dass die Bergwacht gleich mit der Rettung des Verunglückten beginnen konnte.

Gegen 13 Uhr war der 12-Jährige mit leichten Schürfwunden an den Beinen und Händen aus seiner misslichen Lage befreit und konnte vom Rettungsdienst versorgt werden.