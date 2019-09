Unfall mit Folgen in Stuttgart Die Polizei sucht Zeugen nach einer Reizgasattacke

Der 27-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seinem BMW Mini in der Talstraße Richtung Wagenburgtunnel unterwegs. An der Einmündung zur Abelsbergstraße hielt der 27-Jährige an einer roten Ampel an. Ein VW Crafter-Fahrer fuhr auf ihn auf und beschädigte dessen Mini. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen dem 27-Jährigen und dem Fahrer des VW Crafter. Im weiteren Verlauf des Streites setzte der VW-Fahrer offenbar Reizgas ein und versuchte zu flüchten. Der 27-Jährige stellte sich vor den VW und rief die Polizei. Daraufhin schob der Unbekannte den 27-Jährigen mit seinem Fahrzeug einige Meter vor sich her und zwang ihn beiseite.

Rettungskräfte versorgten den 27-Jährigen vor Ort und brachten ihn aufgrund seiner Augenreizung in ein Krankenhaus.

Unter der Rufnummer 0711 89904100 nimmt die Verkehrspolizei Hinweise entgegen.