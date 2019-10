Stuttgart-Ost.

Zwei kleine Kinder und eine 30-jährige Frau sind bei einem Verkehrsunfall in der Uferstraße am Montagvormittag (28.10.) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die 30-Jährige und die beiden Kinder im Alter von einem und zehn Jahren gegen 10 Uhr in einem Renault Clio auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Gaisburger Brücke wechselte ein Lastwagenfahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er offenbar den Clio der 30-Jährigen. Der Wagen der 30-Jährigen prallte zunächst gegen die Leitplanke, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, gelang es der 30-Jährigen, sich und die Kinder aus dem Wagen zu befreien. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der 29-jährige Lastwagenfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Im Unfallbereich kam es bis 12.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 8000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711 89904100 zu melden.