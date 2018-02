Unfall mit Schwerverletztem in Backnang Auto war gestohlen, Drogentest steht aus

Der Geschädigte war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Gartenstraße in einer Gaststätte, wo sein Fahrzeugschlüssel wohl unbemerkt entwendet wurde. Ein 56-Jähriger verursachte kurze Zeit später mit dem gestohlenen Auto in der Plattenwaldallee den schweren Unfall, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Weil er im Unfallwagen eingeklemmt war, musste er zuvor von der Feuerwehr Backnang, die mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort waren, aus dem Wrack befreit werden.

Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war und dort frontal mit einer entgegengekommenen Autofahrerin kollidierte, ist momentan noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zur Klärung, ob der Autofahrer unter Einfluss verbotener Substanzen war, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst.