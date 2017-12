Ungewisse Perspektiven für Borgward Hängepartie für Borgward

Es ist unklar, woher das viele Geld für die Investitionen kommen soll

Alle Chinesen sind bisher im knallharten Wettbewerb gescheitert. Es wird für Neueinsteiger auch nicht einfacher, denn der atemberaubend schnelle Umbruch der Branche erhöht die Einstiegsbarriere beträchtlich. Wer bei der Elektromobilität, der digitalen Vernetzung und auf dem Weg zum autonomen Fahren mithalten will, braucht viel Know-how und gut gefüllte Kassen. Doch schon bevor Borgward in Europa angekommen ist, läuft es überhaupt nicht rund für die wiederbelebte Kultmarke. Der Aufbau einer Präsenz in Deutschland gerät zur Hängepartie und zugleich ist unklar, woher künftig das viele Geld für die notwendigen Investitionen kommen soll. Bei Borgward in Stuttgart bezeichnet man einen möglichen Verkauf zwar als reine Spekulation, doch ganz ausgeschlossen erscheint er nicht.

Die Foton-Mutter BAIC zieht die Zügel an

Man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die Mutter BAIC die Zügel bei der Tochter Foton anziehen will, nachdem sich die Ertragslage dort deutlich verschlechtert hat. Beim Lkw-Gemeinschaftsunternehmen von Foton mit Daimler erhält der deutsche Partner mit Billigung von BAIC mehr Einfluss, weil die Foton-Manager nicht richtig mitzogen haben. Gut möglich, dass BAIC die ehrgeizigen Expansionspläne von Foton im Pkw-Bereich als Eskapaden einstuft. Vielleicht kommen nun neue Geldgeber hinzu, um das Risiko zu teilen, vielleicht steigt aber auch Foton aus. Für Borgward wäre ein Ausstieg eine ungemütliche Perspektive. Ohne stabilen Ankeraktionär könnte der Neuling zum Spielball von unberechenbaren Milliardären werden.