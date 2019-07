Ungewöhnlicher Fund im ICE Wer vermisst 30 Tafeln Schokolade und 7700 Euro?

Wie die Bundespolizei München am Dienstag Nachmittag mitteilte, hatte der Zugbegleiter das Gepäckstück am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt/Main im ICE 1221 vorgefunden. Nach der Ankunft des ICE in München übergab er das wertvolle Fundstück der Bundespolizei. Im Rucksack befand sich nach Angaben der Polizei kein Hinweis auf einen möglichen Besitzer. Auch die Recherche bei verschiedenen Dienststellen auf der Zugstrecke brachten keinerlei Hinweise auf einen Reisenden, der einen Verlust gemeldet hatte. Der Rucksack mit weiteren Inhalten befindet sich bei der Bundespolizei in München und kann mit detaillierten Wissen über weitere Inhalte beziehungsweise Eigentumsnachweisen abgeholt werden.