Lassen Sie sich verzaubern vom weichen, außergewöhnlichen Licht der Cote d`Azur, von dem sich schon die großen Maler der Welt inspirieren ließen und besuchen Sie deren Wirkungsstätte in Nizza und Antibes. Erfahren Sie mehr über die viel gereiste Baroness Ephrussi de Rothschild in der legendären Villa Rothschild mit ihrem bezaubernden Park und herrlichen Ausblicken auf Cap Ferrat. Übernachten Sie im Fürstentum Monaco und erleben Sie ein Silvester auf monegassische Art. Besichtigen Sie den Palast der Grimaldis und erhalten Sie im großen Ozeanografischen Museum einen beeindruckenden Einblick in die Unterwasserwelt des Mittelmeeres. Genießen Sie das mediterrane Klima der Küste, wie es bereits schon 100 Jahre zuvor der Hochadel genoßen hat.

