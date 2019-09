Unter Regie der Gemeinde Alfdorfer Straßenfest in alter Stärke

Vereinsmitgliedern ist aufgefallen, dass nicht nur Alfdorfer durchlaufen, das Interesse kommt auch von außen. „Es kommt gut an, dass das Fest die neu sanierten schönen Plätze und Straßen nutzt und nicht mehr in den Schulhof abwandert“, so Stefan Erhardt vom Musikverein.

"Fressgasse" kommt gut an

„Der gute Ruf des Essens wirkt bis heute, auch wenn es einige Jahre einen Engpass gab“, gibt Michael Segan auf Nachfrage einen Tipp für den diesjährigen Boom ab. Von langjährigen Festkennern liebevoll und im lobenden, aufwertenden Sinne „Fressgasse“ genannt, verlässt die Straßen(fest)küche kulinarisch die eingetretenen, vielmehr die eingegrillten Pfade: Grillspieße aus Reh und Wildschwein, Jägerbraten, Kaiserschmarrn, am Sonntag auch Eiskaffee sind aufwendige Geschichten, die den Zubereitern einiges abverlangen. Über 100 Maultaschenburger haben die Jugendlichen rund um die Heavy Metal Band „Spirit of the future Sun“ von Hand belegt. „Die letzten Jahre konnte man streichen, als das Fest oben festsaß, dieses Jahr top“, sagt Aiko Semler.

Familien werden mit Spielen von klassischem Blechdosenwurf bis zum bunten Gummistiefelweitwurf der Volksmission und einem Bungee-Trampolin im Schlossgarten bestens bei Laune gehalten. Die Obere Schlossstraße nutzen Gewerbetreibende für Präsentationen, daran reiht sich ohne Lücke Flohmarktstand an Flohmarktstand.

Carmen, Pia und Jasemin aus Schorndorf hoffen, am Abend nichts mehr einpacken zu müssen – außer den Verkaufstisch, den sie sich teilen und der unter Bergen mit Klamotten, DVDs, Bilderbüchern und altem Computergeraffel nicht zu sehen ist. „Der war nach dem Ausladen noch viel voller“, winken sie ab. „Wir haben in allen Schränken und Ecken kräftig ausgemistet, und einiges haben wir schon verkauft.“ Die ersten Sammler hätten sie schon um 7 Uhr gesichtet, auf der Suche nach dem Wunsch-Trödel.

Besucher aus Alfdorf haben den Eindruck, man strengt sich mehr an

Drei Besucher aus Alfdorf haben den Eindruck, dass sich alle wieder mehr anstrengen. „Der Flohmarkt ist mal eine klasse Idee, findet Werner. Sigrid lobt, „dass die Gemeinde die Finanzierung übernimmt und es nicht mehr auf die Vereine abgewälzt wird“. Beim Aufbau der Festmeile an drei Plätzen und entlang der Oberen Schlossstraße hätten sie sich etwas überlegt: „Die absolut richtige Entscheidung“, meint Susanne: „Es gehört zu unserem Straßenfest, dass man die gesamte Straße runterlaufen kann und nicht oben hocken bleibt.“