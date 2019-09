Unterer Marktplatz in Schorndorf Weniger Parkplätze, mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer

Bei allen drei Varianten wären Umbaumaßnahmen nur im westlichen Bereich der Parkscheinautomaten-Insel erforderlich, bei zwei von drei Varianten könnte die Verkehrsinsel mit Baum vor der Daimler-Apotheke erhalten werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Varianten dadurch, dass im einen Fall alle Parkplätze gerade, im zweiten Fall alle schräg angeordnet sind und es bei Variante 3 eine Kombination aus beidem gäbe. Wichtig zu wissen aus Sicht der Verwaltung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Reduzierung von Parkplätzen auf dem Unteren Marktplatz, dass die entlang der Rosenstraße geschaffenen 25 Ersatzparkplätze bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Zukunft des Unteren Marktplatzes erhalten bleiben sollen.

Gesamtplanung Unterer Marktplatz und ZOB

2020 soll, wie schon 2018 in einem Haushaltsantrag der CDU-Fraktion gefordert und von der Verwaltung seinerzeit auch zugesagt, mit den Planungen für eine Gesamtgestaltung von Unterem Marktplatz und Zentralem Busbahnhof (ZOB) begonnen werden.

So seien, heißt es in der Verwaltungsvorlage zum Unteren Marktplatz, bereits Angebote für die für die vorgesehene Bügerbeteiligung nach der Methode „Zufallsstichprobe“ – angewandt bereits beim Verfahren zu den Windkraftstandorten im Mittelbereich Schorndorf – eingeholt worden. Aber natürlich, so Oberbürgermeister Matthias Klopfer, würden auch Vertreter aller relevanter Gruppierungen und Interessenvertretungen in die Bürgerbeteiligung einbezogen.

Am Ende des Verfahrens soll eine Empfehlung mit Rahmenbedingungen für die tatsächliche Umgestaltung von ZOB und Unterem Marktplatz an den Gemeinderat stehen. Die weitere Konkretisierung der Planung soll dann von 2021 an in einem Wettbewerbsverfahren mit Einbindung des Gestaltungsbeirats erfolgen.