Unterer Marktplatz Schorndorf Nicht autofrei, aber weniger Parkplätze

Klopfer: Untergang der Stadt wurde auch bei Einführung der Fußgängerzone beschworen

Außer der AfD – „Wir denken ähnlich wie die CDU“, sagte Stadtrat Lars Heise – ging in Sachen Unterer Marktplatz auch FDP/FW-Fraktionschef Gerhard Nickel mit der CDU-Fraktion konform. „Wir stehen im Wort bei den Innenstadt-Geschäften“, sagte der Centro-Vorsitzende, der auch nichts davon hält, jetzt auf die Schnelle einen Platz zu schaffen, „der tot rumsteht und zu nichts nutze ist“. Grundsätzlich, so Grünen-Fraktionschef Ulrich Kost, stünden die Grünen zum Ziel, keine Autos mehr auf dem Unteren Marktplatz zu haben. Aber nicht jetzt, nachdem die Einzelhändler während der Gartenschau große Umsatzeinbußen zu verzeichnen gehabt hätten und das Weihnachtsgeschäft vor der Türe stehe. Gescheitert sind die Grünen mit ihrem Antrag auf vier der geplanten 16 Parkplätze zu verzichten, „damit der Parkplatz-Eindruck nicht zu dominant wird. Kühl gekontert hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer das flammende Plädoyer des Seniorenforums-Vorsitzenden Heinz-Jürgen Kopmann für ausreichend Parkplätze auf dem Unteren Marktplatz – und zwar sowohl im Interesse einer lebendigen Innenstadt als auch der aufs Auto angewiesenen Senioren: „Man hat auch früher schon den Untergang der Stadt beschworen, als die Fußgängerzone eingeführt wurde“, sagte Klopfer.

Für Finanzbürgermeister Thorsten Englert ist’s keine Frage, dass sich die Stadt mit dem Kompromissvorschlag der Verwaltung dem Ziel „autofreier Unterer Marktplatz“ annähert. Was zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und im Interesse einer umweltfreundlichen Mobilität auch dringend geboten sei – und zwar nicht nur auf dem Unteren Marktplatz. Auch für den Archivplatz habe es ja bereits Überlegungen in Richtung Park statt Parkplatz gegeben. „Aber wir sind in der Stadt noch nicht reif für den Wandel“, konstatierte Englert, der in der jetzt beschlossenen Zwischenlösung „kein Risiko“ sieht.

Der Gemeinderat hat sich beim Unteren Marktplatz für die Parkraumvariante mit den schräg angeordneten Parkplätzen entschieden.