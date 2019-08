Unterlassene Hilfeleistung DRK Rems-Murr: Nichtstun ist der größte Fehler

Unsicherheit und Angst, etwas falsch zu machen, könnten Gründe sein, warum Menschen an einer Unfallstelle nicht anhalten, mutmaßt Markus Frey, Referatsleiter Rotkreuz-Dienste beim Kreisverband Rems-Murr des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Nichts zu tun, sei aber der größte Fehler.

Fürs Nichtstun entschieden sich Augenzeugen zufolge ein paar Verkehrsteilnehmer, erzählt Susanne Roolf aus Rudersberg. Sie versucht, den Unfall ihres Sohnes zu rekonstruieren. Der 23-Jährige war am Sonntag, 21. Juli, bei Welzheim mit seinem Motorrad in Richtung Gschwend unterwegs gewesen. Warum das Zweirad in einer Kurve am Wald den Wagen einer entgegenkommenden Frau berührte, ist unklar. Ihr Sohn erinnert sich nur noch schemenhaft, berichtet Susanne Roolf. Das Motorrad prallte gegen die Leitplanke, und der 23-Jährige muss „mehr als einen Schutzengel“ gehabt haben: Der junge Mann stürzte über die Leitplanke, hätte leicht mit dem Kopf gegen Bäume prallen können, kullerte stattdessen einen Abhang hinunter und blieb verletzt in der Senke liegen. Schmerzen im Fuß plagen ihn noch heute, er trägt eine Schiene, kann aber wieder arbeiten.

Quadfahrer helfen verletztem Motorradfahrer

„Er lag da wie tot“, so beschreibt Susanne Roolf, was ihr zwei Quadfahrer nach dem Unfall erzählt haben. Diese beiden jungen Männer stoppten an der Unfallstelle und entdeckten den Verletzten in der Senke. Die Männer hatten laut der Mutter gesehen, wie andere weitergefahren waren. Erst als die beiden Helfer bereits alles Nötige in die Wege geleitet hatten, kehrte auch jene Frau zum Unfallort zurück, die dem Motorradfahrer zuvor entgegengekommen war – so hat es Susanne Roolf gehört. Einer der Quadfahrer habe einen Autofahrer um Hilfe gebeten, das Motorrad von der Straße zu schaffen. Seine Antwort: „Keine Zeit.“