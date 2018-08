Untermünkheim Dieb bei Verkehrskontrolle geschnappt: Beute im Auto

Bei der Kontrolle am Dienstagmorgen bemerkten die Beamten zudem etliche Beschädigungen am Auto. Wie der 23-Jährige einräumte, war er kurz zuvor in einen Unfall verwickelt gewesen - und hat gar keinen Führerschein. Er wurde festgenommen, ein Richter ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft an.