Unternehmerforum in Schorndorf Werner Sobek plädiert für ein grundsätzlich anderes Bauen

50 bis 55 Prozent der Energie seien bei jedem Häuschen schon verbraucht, bevor es überhaupt genutzt werde, sagte der Professor und stellte fest: „Das heutige Bauwesen steht für 60 Prozent des Ressourcenverbrauchs.“ Wobei diese Ressourcen zur Neige gingen, wie sich am Sand zeige. Theoretisch, so Sobek, gebe es auf der Welt zwar genügend Sand, „aber Sie können aus Wüstensand keinen Beton herstellen“. Und auch beim Kupfer zeichneten sich bereits Engpässe ab. Nicht nur der Ressourcenverbrauch ist aus Sicht von Prof. Sobek das Problem, sondern auch die Tatsache, dass das Bauwesen für 60 Prozent des Müllaufkommens verantwortlich ist.

„Jetzt sagen wir alle, dass wir als Nutzer Energie sparen sollen, und dabei ist die größte Sünde schon lange passiert“, lautete das Zwischenfazit des Referenten, der seine These, dass es kein Energieversorgungsproblem gebe, mit dem Hinweis auf die Sonne untermauerte, die 10 000-mal mehr auf die Erde einstrahle, als die Menschen das für ihre Energieversorgung bräuchten. „Wir müssen die fossilen Energieträger bis 2050 auf null heruntergefahren haben, sonst gibt es kein Halten mehr“, meinte Werner Sobek, nach dessen Einschätzung es keine Energieeinsparungsverordnung mehr bräuchte, es aber auch keine Steuern auf selbst erzeugte Energie geben dürfte, wenn endlich umweltgerecht gebaut und Energie erzeugt würde.

„Aber das greift niemand an außer uns“, sagte der Hochschulprofessor mit Blick auf sein Institut und erzählte von dem Modellhaus, das mit dem Elektroauto spricht, und von Häusern, die mit ihren Nachbargebäuden sprechen, um den Energieaustausch zu organisieren.

Bauteile verwenden, die schon einmal irgendwo verbaut waren

„Die Art zu bauen muss grundlegend verändert werden“, sagte Sobek, nach dessen Erfahrungen es möglich ist, bei 160 000 Tonnen schweren Hochhäusern mindestens 60 000 Tonnen einzusparen. „Da können Sie gleich noch ein zweites daneben bauen“, meinte der Professor unter Verweis zum Beispiel auf Betondecken, die durch das Einbringen von Hohlkörpern mit 50 Prozent weniger Gewicht auskämen, ohne deshalb etwas von ihrer Tragfähigkeit zu verlieren.

Vorrangiges Anliegen des Professers aber ist, dass recyclinggerecht und mit sogenannten Recyclaten, also Bauteilen, die schon einmal irgendwo verbaut waren, gebaut wird. Das könne bis zur Wiederverwendung von Türklinken gehen, meinte Sobek und berichtete von einem von ihm gebauten Haus in der Schweiz, das zu 20 Prozent aus Holz und zu 80 Prozent aus recycelten Materialien bestehe. Ein voll recycelbares Haus wiege nur 15 Prozent eines herkömmlichen Gebäudes, sagte der renommierte Architekt und wies darauf hin, dass in solchen Fällen auch die Bauweise eine viel einfachere und schnellere sein könnte, weil mit vorgefertigten Modulen gearbeitet werden könne, bei denen der Abstand zwischen Aufstellen und Nutzen im Idealfall nur eine Stunde betrage.

„Die Regierung versündigt sich an unseren Kindern“

Wenn es nach Prof. Sobek ginge, dann würde beim Bau von neuen Häusern eine Mindest-Recyclingquote und die Verwendung von Recyclaten bindend vorgeschrieben. Denn alles, was, wie’s bislang die Regel sei, perfekt zusammengeklebt werde, sei nachher nichts anderes als Sondermüll. Ebenfalls ein Anliegen von Werner Sobek ist, dass Immobilien und Mobilität in Zukunft miteinander verquickt werden. Wobei er einräumte, dass auch bei der Mobilität noch niemand so genau wisse, wohin die Reise tatsächlich geht.

„Die Regierung versündigt sich an unseren Kindern“, sagte Sobek mit Blick auf die aktuelle Debatte zum Klimaschutz. Dies gelte umso mehr, als ihm seine langjährige Erfahrung sage, dass Prognosen meistens günstiger ausfielen, als das, was dann tatsächlich eintreffe. „Und das wird bei der Erderwärmung auch so sein“, ist der Professor überzeugt und findet es auch unter diesem Aspekt begrüßenswert, dass sich auch Städte wie Schorndorf auf den Weg machen, um ein Stück Zukunft zu planen. Sei es in Form eines Projekts für die Internationale Bauausstellung im Jahr 2027 oder sei es, wie Oberbürgermeister Matthias Klopfer feststellte, in Form des bereits gelaufenen Reallabor-Projekts, bei dem in Schorndorf die mögliche Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Bus auf Bestellung getestet worden ist.

Wer über Bauen in der Zukunft rede, müsse auch das soziale Gefüge im Blick haben, brachte der Referent im vorgezogenen Pressegespräch noch einen weiteren Aspekt ins Spiel – mit Blick darauf, dass die Gesellschaft immer älter werde und dass auch auf diese Herausforderung neue Antworten gefunden werden müssten. „Wir können nicht immer noch mehr Seniorenresidenzen auslagern“, meinte Sobek in seinem Plädoyer für ein generationenübergreifendes Bauen und Wohnen.