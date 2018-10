Unverpackt-Laden in Stuttgart Ein Paradies für Plastikvermeider

Morgens um 11 Uhr im Stuttgarter Westen. Hier gibt es viele kleine Läden und Cafés, der Anteil der Grünen-Wähler ist weit überdurchschnittlich. Das ist aber nicht das ganze Geheimnis, weshalb an einem Vormittag mitten unter der Woche der kleine Unverpackt-Laden von Jens-Peter Wedlich so gut besucht ist.

Von den Alblinsen bis zur Zahnbürste aus Bambus findet sich auf wenigen Quadratmetern ein Riesensortiment an Biolebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf. Alles in kleinen und Kleinstmengen erhältlich – und natürlich unverpackt. Seine Verpackungen bringt jeder von zu Hause mit, seien es Tupperdosen, Gläser oder Keksdosen.

Ein bisschen erinnert mich das Geschäft beim Eintreten an den Kaufladen, mit dem ich als Kind gespielt habe. Nur dass sich die offenen Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Getreide, Müsli, Linsen, Nüsse und Kaffee in sehr modernen Glasbehältern befinden, aus denen sich die Kunden die gewünschten Mengen abfüllen können. Nur das Mehl ist in Tüten verpackt, weil es Schädlinge anzieht. Wer will, kann sich sein Getreide mahlen. Für Spontankäufer wie mich – denn auch die sind natürlich erwünscht – gibt es kleine Papiertüten für fünf Cent. Ich wiege mir darin Walnüsse ab.

Gewürze sind auch teelöffelweise zu haben

„Bei uns geht es um nachhaltigen Konsum“, erklärt Inhaber Jens-Peter Wedlich, während er mich durch seinen Laden führt. „Ich will Ihnen nichts aufschwätzen, Sie entscheiden was Sie nehmen.“ Das gilt auch für Gewürze und Kräuter, die auch teelöffelweise zu haben sind. Sogar drei einzelne Lorbeerblätter hat Wedlich mal verkauft, und das findet er gut. „Ich will weg vom Streben nach immer mehr, schneller, weiter“, sagt er. Groß ist die Auswahl in seinem kleinen Laden trotzdem.

Theoretisch kann dort fast der ganze vegetarische Einkauf erledigt werden. Neben Obst und Gemüse werden Backwaren verkauft, Säfte, Essige und Öle gibt es in Mehrwegflaschen. Milch und Sahne, Quark, Joghurt und Frischkäse in Gläsern. Drogerieartikel wie Waschmittel, Seife, Shampoo und Zahnbürsten finden sich im hintersten Räumchen des Unverpacktladens.

An der Wand mit Haushaltswaren sind hochwertige Besen und Trichter zu haben, ein Spätzlesschaber, eine PC-Bürste extra für den Staub auf der Rechnertastatur. „Uns geht es auch um schöne Produkte“, sagt Wedlich. Er selbst sei kein Freund von Zero Waste (null Müll), sondern eher für Low Waste (wenig Müll), bekennt er pragmatisch.

Gar keinen Abfall zu produzieren, ist schwer. Bewusst zu leben, bewusst einzukaufen, schon einfacher. Vieles gehe heute nebenher, sei wischiwaschi, findet Wedlich. Das ist in seinem Laden anders. Dort werden die Einkäufe schon deshalb geplant, weil die passenden Behälter mitgebracht werden. Der Einkauf mit dem Abfüllen und Abwiegen verläuft langsamer und mit Bedacht. „Hier einzukaufen, ist entschleunigend“, ist Wedlich überzeugt.

Staunend stehe ich vor der Drogerieartikel. Zu haben sind Bambus-Zahnbürsten und Zahnpasta-Tabletten, vegane Kondome und nachhaltige Wattestäbchen, Deocreme mit Sheabutter und Natron und Toilettenpapier, das in einzelnen Rollen zu haben ist. Alternativ gibt es tragbare Po-Duschen, die ähnlich wie Mundduschen aussehen.

Die Shampoo-Stücke und Seifen bezieht Wedlich von einer Seifensiederin in Heilbronn, die hohe Qualität verspricht: „Es macht kein stumpfes Haar“, versichert Wedlich so überzeugend, dass ich am Ende ein Stück Shampoo mitnehme. Eine Bambus-Zahnbürste habe ich übrigens seit kurzem im Einsatz. Die putzt prima, liegt mit ihrem Holzstielchen aber merkwürdig mickrig in der Hand.

An Neues muss man sich eben erst gewöhnen. Gar nicht neu ist dagegen der Gedanke, dass man nicht immer alles gleich wegwerfen muss. Wieder verwendet werden zum Beispiel die Flaschen mit Flüssigseifen und Reinigern. Beim ersten Mal wird eine Flasche gekauft, später im Laden neu befüllt. Apropos Mehrweg: Selbst Wein vom Strümpfelbacher Weingut Idler ist im Stuttgarter Westen in Mehrwegflaschen zu haben.

Die Kunden wissen das Angebot zu schätzen. „Bei uns ist alles vertreten, vom Banker bis zur Oma“, sagt Wedlich. Die meisten seiner Kunden seien gebildet, schätzten Geschmack und gute Lebensmittel. Studenten kauften aus Kostengründen nur selten bei ihm ein, bedauert er. Dabei, glaubt er, könnten sie den Mehrpreis einsparen, weil sie nur das kaufen müssen, was sie wirklich brauchen.

„Unverpackt kaufen gewinnt an Charme“, konstatiert er. Sein Credo: Weg von Riesenverpackungen zu mehr Produktqualität, ist das eine. Das andere: „Wir müssen davon weggehen, dass alles billig ist.“ Der Umwelt würde es zugutekommen.