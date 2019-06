Unwetter mit Starkregen Drei Keller in Weiler vollgelaufen

Von den großen Ackerflächen spült der Regen Steine und Erde in den Ort

Am Montagvormittag haben sich die Rathausmitarbeiter ein Bild von der Lage gemacht. „So, wie es bisher aussieht, können wir dankbar sein, dass unsere Maßnahmen gegen Starkregen gefruchtet haben“, sagt Kiesl. „An unseren früheren Brennpunkten war es nicht dramatisch.“ Das Wasser rauschte die Heidenhofer Straße und die Hasenäckerstraße hinab, wo Kiesl selbst ein Handyfoto gemacht hat: Am Parkplatz lupften die Wassermassen den Gullydeckel, weil sie zuvor den Regeneinlauf überspült hatten.

„Das meiste Wasser mit Erde und teils auch Schotter wurde von den großen landwirtschaftlichen Flächen und nicht bebauten Grundstücken in den Ort gespült“, berichtet er von fünf bis zehn Meter breiten Schlammfronten. Zwei bis drei Keller seien in Weiler zum Stein vollgelaufen, ansonsten hielten sich die Schäden wohl in Grenzen.

Am Ortsausgang Leutenbach war die Kreisstraße nach Weiler zum Stein wieder überschwemmt. Michael Belstler vom Bauamt der Gemeinde berichtet, dass vor zwei Jahren das senkrecht an der Verdolung des Höllachbachs angebrachte Gitter verbessert worden ist. „Es ist nun in einem 45-Grad-Winkel aufgehängt und schiebt bei Starkregen mitgeführtes Laub und große Äste nach oben, so dass das Wasser weiter unter der Straße durchfließen kann.“

Das habe gut geklappt. Nun aber zeigte sich, dass auch an dieser Stelle zusätzlich das Wasser von den Feldern seinen Anteil an der Überflutung hatte. „Wir werden nun noch den Graben, der vom Aussiedlerhof herunterführt, verbreitern müssen“, so Bürgermeister Jürgen Kiesl über die nächste Baumaßnahme der Gemeinde.