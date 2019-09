Urbach 180 alte Fahrzeuge beim ersten Oldtimertreffen

Heinz Jaiser, der seit vielen Jahren von Oldtimern angetan ist, begann vor einem Jahr damit, Kontakt zu den verschiedensten Besitzern aufzunehmen. Ab und zu sprach er auch Fahrer an der Tankstelle oder auf der Straße an, und so kamen nach und nach immer mehr Anmeldungen rein, erzählt er. Ständig habe in den vergangenen Tagen sein Telefon geklingelt.

Der 72-jährige Rentner präsentierte auf dem Treffen auch seinen eigenen Oldtimer: einen dunkelblauen Fiat 500 aus dem Jahr 1927. Voriges Weihnachten habe er mit seiner Tochter das Auto gekauft. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt er.

Auch in Winterbach treffen sich viele Oldtimer-Fans

Mittags stellen verschiedene Experten einige der Fahrzeuge vor. Nach und nach werden sie auf eine hölzerne Rampe gefahren. Für manche Oldtimerfans ist Urbach nicht das einzige Ziel an diesem Tag. Parallel findet ein weiteres Treffen in Winterbach bei der Strandbar 51 statt, wo die Oldtimerfreunde Rems-Murr ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Die verschiedenen Fahrzeuge stehen nicht wahllos auf dem Parkplatz in Urbach. In einer Reihe sind amerikanische Fahrzeuge aufgebaut, während gegenüber verschiedene Wagen von Mercedes-Benz stehen. Auf einer Wiese gegenüber dem Parkplatz stehen alte Traktoren. Ganz vorne ein roter Porsche aus dem Jahr 1960. Früher baute der heutige Sportwagenhersteller auch Fahrzeuge für die Landwirtschaft.

Gangsterlimousine zieht Blicke auf sich

Mit seinem Wagen zieht besonders Eberhard Wagenblast aus Abtsgmünd die Blicke auf sich. Er ist mit seinem Citroën Traction Avant, auch Gangsterlimousine genannt, gekommen. Das schwarze Fahrzeug mit den weißen Ledersitzen ist aus dem Jahr 1955. Erst vergangenes Jahr kaufte er das Auto in der Schweiz, wo es 35 Jahre lang in der Garage gestanden hatte. Über Monate habe er es aufwendig restauriert.

Der 66-Jährige erklärt, wie das Auto zu seinem Spitznamen kam: Die Mafia in Italien habe diese Autos früher häufig gefahren, mit ihnen sei sie schneller unterwegs gewesen als die Polizei. Mit seinen 56 PS kommt es auf eine maximale Geschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde.

Ob im nächsten Jahr wieder ein Oldtimertreffen stattfinden wird, ist bislang noch unklar. Die Organisatoren wollen sich nicht festlegen.