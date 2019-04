Urbach 25 Tonnen schwere Holzbrücke eingesetzt

Mehr als die überbrückende Funktion wiege bei der innovativen Massivholzbrücke ihre verbindende Funktion zwischen dem Wohngebiet Urbacher Mitte II und dem Ortskern. Sie sei „die logische Fortsetzung der Sichtachse, die am Kreisverkehr beginnt und im Gewann Himmelreich endet“, so Fehrlen weiter. Einen „Brückenschlag“ bedeutet sie auch für das Rad- und Fußwegenetz: Das Bauwerk schließe die Lücke und biete „eine vom motorisierten Verkehr geschützte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Remstalradweg zum Naherholungsgebiet am Gänsberg“.

Integrale Holzbrücke: das „Modernste im Brückenbau“

Während die Brücke in die Widerlager gleitet, lässt sich für das Publikum ein Einblick in die bislang einzigartige Konstruktion aus Brettschichtholzträgern ergattern. Die am Brückenende herausragenden Bewehrungsstangen werden bis zur Einweihung der Brücke unter robustem Beton verschwunden sein, sie werden vergossen, wie Dr. Karl Kleinhanß, Geschäftsführer der Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau erklärt. Er gratuliert der Gemeinde zum Beschluss, die wegen der Kostensteigerungen umstrittene Brücke umzusetzen. Die integrale Holzbrücke sei ein „Aushängeschild und „das Modernste“, das im Brückenbau derzeit in Deutschland realisiert werde.

Anders als etwa Autobahn- oder Eisenbahnbrücken, die aufliegen, sei die Konstruktion fest verbunden mit den Widerlagern. Der „integrale Stoß“ ermögliche den Bau von höheren Spannweiten und langlebigeren Brücken. Die feste Verbindung im Auflagenbereich mache die Brücke wartungsarm, weil über die Dehnungsfugen an der Stirnseite keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Für die Zuschauer unsichtbar sind die zwischen 15 und 18 Meter tief reichenden Stahlpfähle: das Fundament der Brückenkonstruktion.