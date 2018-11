Urbach 81-Jähriger nimmt Vorfahrt: Ein Verletzter

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein 81-Jähriger auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs und an der Anschlussstelle Urbach von der Bundesstraße abgefahren. An der Kreuzung Schorndorfer Straße / Wasenstraße bog der Mann nach links in Richtung Urbach ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Peugeots eines 41-Jährigen, der in Richtung Schorndorf unterwegs war.

Der Peugeot-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wird derzeit (Stand 15.50 Uhr) abgeschleppt. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau bis nach Schorndorf.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 5000 Euro.