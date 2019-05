Urbach AfD-Wahlkampf mit Polizeischutz

Urbach. Unter großem Polizeischutz hat die AfD am Donnerstagabend in Urbach eine Wahlveranstaltung abgehalten. Es herrschte erhöhte Wachsamkeit, weil kürzlich AfD-Wahlkämpfer in Fellbach, Korb und Backnang angegriffen worden sind . Vor der Veranstaltung waren keine Gegendemonstranten vor Ort. Es kamen weit weniger Besucher, als die Partei erwartet hatte. In der Auerbachhalle blieb gut die Hälfte der Plätze leer.