Urbach.

Die 18. Auflage der Après-Ski-Party der Rot-Weiße-Welle Urbach. am Samstagabend ( 18.01. ) war auch die letzte: Der Veranstalter zieht sich laut einer Veröffentlichung auf Facebook von dieser Art Event zurück. Am Samstag ging's zum Abschied nochmal heiß her in der Auerbachhalle. Regionale DJ´s aus der Nachbarschaft, DJ Bobbel (Plüderhausen), DJ Bonzai (Urbach) und DJ Alex van de Möck (Schorndorf), legten die größten Partyhits auf. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.