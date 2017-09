Urbach B 29 bleibt bis Ende Oktober einspurig

Im Anschluss an die Sanierung der Remsbrücke wird auch noch der Fahrbahnübergang ausgetauscht. Während der Arbeiten an der Brücke war dort ein Defekt festgestellt worden. Es sei erforderlich, den Übergang noch vor dem Winter zu ersetzen. Allerdings könnten die Bauarbeiten erst am 4. Oktober beginnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis Ende Oktober kann die B 29 daher in beide Richtungen nur einspurig befahren werden: Zunächst bleibt die derzeitige Verkehrsführung erhalten. Von Mitte Oktober an wird der Verkehr sowohl in Fahrtrichtung Stuttgart als auch in Richtung Aalen über die jeweils rechte Fahrspur geleitet.

Die Sanierung der Brücke über die Strecke der deutschen Bahn und den Urbach wird der Mitteilung zufolge termingerecht Ende September fertiggestellt.