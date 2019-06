Urbach Baustopp beim Rastplatz an der Rems

Das hatten die Verantwortlichen beim Bauamt nicht geahnt: Unter der Stelle, wo der Rastplatz erweitert werden soll, befindet sich eine Mittelspannungsleitung. Eine Leitungsauskunft hatte die Gemeinde zuvor zwar eingeholt. „In den Plänen war sie aber nicht vorhanden“, sagt Ruben Sommer, der die Gartenschau-Projekte bauseitig organisiert. „Laut unserer Auskunft sollte sie einige Meter weiter verlaufen.“

Um an der Baustelle weiterarbeiten zu können, müsste der Strom zeitweise abgestellt werden. Doch das geht nicht so einfach. Denn es gibt in Urbach fünf Hauptversorgungsleitungen. Und die am Rastplatz, die unter der Rems hindurch in den Ort hineinführt, ist eine von ihnen. Auch das wäre noch kein Problem, hinge die Leitung nicht mit vier Baustellen zusammen.

Fertigstellung bis spätestens Ende Juli

Vor dem geplanten ökumenischen Jugendgottesdienst Ende Juni wird die Plattform daher definitiv nicht fertig. Damit dieser stattfinden kann, wird erst ab 1. Juli weitergebaut. Um die Bauzeit danach nicht weiter zu verzögern, wird die Plattform so gedreht, dass bei den Fundamentarbeiten die Stromleitung nicht mehr betroffen ist. Mitte Juli soll dann der Turm eingesetzt werden. Spätestens Ende Juli rechnet die Gemeinde damit, dass der Rastplatz an der Rems dann fertiggestellt ist.