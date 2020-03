Urbach Bürgermeisterin Martina Fehrlen in Quarantäne

„Ich denke, dass das die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird“, sagt sie mit Bezug auf die aktuelle Krise. „Die Menschen richten sich jetzt gerade alle Arbeitsplätze zu Hause ein und stellen vielleicht fest, dass das durchaus einige Vorteile hat, insbesondere, wenn man eine lange Strecke zur Arbeit pendelt.“

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Urbacher Verwaltung arbeiten allerdings auch in diesen Zeiten im Rathaus – allerdings wurden dort neben strengeren Hygienevorschriften noch weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Die gesamte Gemeinde Urbach arbeitet im Schichtbetrieb“, so Martina Fehrlen. Dafür wurden alle in zwei Gruppen aufgeteilt, die nie im gleichen Raum arbeiten sollen. Das gelte auch für Erzieherinnen und Erzieher, die die Zeit, in der ihre Einrichtungen geschlossen bleiben, laut der Bürgermeisterin dazu nutzen, aufzuräumen und pädagogische Konzepte zu aktualisieren.

Zweimal wöchentlich trifft sich der Urbacher Krisenstab

Zusätzlich zu den Vorsorgemaßnahmen tagt zweimal wöchentlich ein Krisenstab. Er besteht aus der Bürgermeisterin und ihrer Stellvertreterin Ursula Jud, die der Freie-Wähler-Fraktion im Gemeinderat vorsteht, sowie den Haupt- und Ordnungsamtleitern und ihren Stellvertretern, ITlern und gemeindlichen Vollzugsbediensteten. Dazu kommen Vertreter des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr, ein Bereitschaftsarzt und ein Notfallseelsorger.

Bei den Treffen ging es laut Martina Fehrlen erst einmal darum, alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen, die Schichtarbeit und die Zutrittsregelungen zu besprechen. Der Krisenstab trifft sich selbstverständlich nicht persönlich und seine Mitglieder haben sich auch allgemein untereinander gegenseitig ein Kontaktverbot ausgesprochen. Weil Urbach zunächst von bestätigten Covid-19-Fällen verschont blieb, so Martina Fehrlen, befand man sich noch nicht in einer erhöhten Alarmstufe, das könnte sich aber sehr bald ändern. Am Sonntagabend waren bereits zwei Fälle bekannt.

Wichtige Entscheidungen in den nächsten Wochen im Alleingang?

Die tagtägliche Arbeit im Rathaus ist also zunächst gesichert. Aber wie sieht es aus, wenn größere Entscheidungen zu treffen sind? Normalerweise werden diese im Gemeinderat besprochen und verabschiedet. Dessen nächste Sitzung wäre am 31. März gewesen, sie wurde aber bereits abgesagt, andere Gemeinden handhaben es größtenteils genauso. „Wir bereiten alles für virtuelle Gemeinderatssitzungen vor“, gibt Martina Fehrlen Auskunft. Trotzdem wären das laut der Gemeindeordnung keine regulären Sitzungen des Gemeinderats, bei der Entscheidungen getroffen werden könnten, weil solche öffentlich stattfinden müssen.

„Die Sitzungen müssten wir dann als Livestream anbieten“, sagt Martina Fehrlen. „So weit sind wir aber noch nicht.“ Die Gemeindeordnung sei ein älteres Dokument, digitale Lösungen wie ein Livestream seien bei der Erstellung noch nicht denkbar gewesen. Laut der Bürgermeisterin ist die wichtigste Botschaft aber: Die Verwaltung ist weiter handlungsfähig. „Ich kann jetzt das Instrument der Eilentscheidung nutzen“, sagt sie. Diese Entscheidungen darf sie auch ohne Gemeinderat treffen. Dabei könnte es zum Beispiel darum gehen, eine Stelle zu besetzen, bei der aufgrund der Gehaltsklasse sonst der Gemeinderat hätte konsultiert werden müssen. Das heißt aber nicht, dass Martina Fehrlen nun plant, einen Alleingang hinzulegen. „Ich kann ja auch Eilentscheidungen fällen, die ich zuvor intensiv mit dem Ältestenrat oder auch dem gesamten Gemeinderat beraten habe“, sagt die Bürgermeisterin. Aber formal juristisch wäre eine solche Entscheidung eben trotzdem eine Eilentscheidung der Bürgermeisterin, weil sie nicht in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats gefällt worden wäre. Für April waren ohnehin keine Gemeinderatssitzungen geplant, wie es danach weitergeht, das wird sich erst in den nächsten Wochen klären.