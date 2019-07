Urbach Deutsche Bobby-Car-Meisterschaft an der Hagsteige

Die Vorbereitungen dazu laufen im Moment auf Hochtouren, wie Benjamin Meitinger von der Schatzkiste im Gemeinderat berichtet hat. Rund tausend Strohballen müssen noch gepresst und an die Hagsteige gebracht werden – zur Absicherung der Strecke. Schließlich geht es bei den Erwachsenen durchaus rasant zur Sache. Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern werden erwartet.

Urbacher Team auf WM-Rang 2

Die Meitinger-Brüder werden die Veranstaltung nicht nur organisieren, sondern auch selbst auf Bobby-Cars an den Rennen teilnehmen. Benjamin in der Amateur-, Matthias Meitinger in der Profiklasse. Die Meisterschaft ist zugleich auch ein Wertungslauf zur laufenden WM-Rennsaison des Deutschen Bobby-Car-Sportverbandes. Bei allen bisherigen Rennen der laufenden Saison waren die Urbacher bereits dabei. Mit Erfolg: Die dafür eigens gegründete Mannschaft Schatzkiste BFC Racing liegt in der Team-Wertung für die WM aktuell auf dem sagenhaften Rang 2.