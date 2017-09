Urbach.

Eine 18-jährige Fiat-Fahrerin hat am Mittwoch (20.9.) gegen 17.30 Uhr in Urbach einen Unfall verursacht, weil sie die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin missachtet hatte. Die Frau war von der Maiergartenstraße in die Straße Kleines Feldle eingebogen. Von rechts kam ein Auto, dessen Fahrerin Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen zusammen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro.