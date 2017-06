Urbach Fußgängerin schwer verletzt

Urbach.

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Wasenstraße eine Frau angefahren. Er fuhr links an einem Linienbus vorbei, während dieser in einer Bucht stand, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Als eine 30-Jährige vor dem Bus die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten zu Boden.