Urbach Gartenschau: Bürgermeister will Bürgerentscheid

Bürgermeister Hetzinger vermisst ein klares Signal aus der Bürgerschaft

Bürgermeister Jörg Hetzinger betrachtet die Durchführung der zwei Bürgerentscheide als die einzige Möglichkeit, „die Angelegenheit innerhalb der Bürgerschaft zu befrieden“. Also schlug er vor, in der Sitzung am 12. Dezember zwei Bürgerentscheide, jeweils über den Turm, Urbachs "weiße Station", und das Waldhaus auf den Weg zu bringen.

Er vermisse bisher ein klares Signal aus der Bürgerschaft für die Gartenschau. Die Gegner hätten deutlich gemacht, dass sie bei einem Beschluss für Waldhaus und für den Turm wohl ein Bürgerbehren durchführen wollen. Wenn die Verwaltung freiwillig einen Bürgerentscheid durchführen ließe, würde dies schneller gehen, als ein Bürgerbehren zu riskieren.

"Wir müssen diesen ständigen Zick-Zack-Kurs beenden!"

Gleichwohl sei er nach wie vor von den geplanten Projekten der Gemeinde überzeugt, die allerdings weniger kosten sollen als bisher geplant. Die Grünen stellten sich hinter den Vorschlag des Schultes. Wenn die Verwaltung mehr Sicherheit brauche, gingen sie diesen Weg mit.

Die CDU will die von der Verwaltung in Auftrag gegebene rechtliche Prüfung der kniffligen Fragen - sind Bürgerentscheide überhaupt noch möglich? - abwarten und dann diskutieren. SPD und Freie Wähler, ohne ihre Stimmen kann der Gemeinderat keinen Bürgerentscheid beschließen, sprachen sich gegen diese Bürgerbeteiligung aus.

Die Kritiker seien zu spät gekommen, man habe sie angehört. Nun müsste der Gemeinderat das Selbstbewusstsein haben, sich für die guten Ideen auszusprechen. Andersfalls verliere man noch mehr Zeit. Spätestens bei den Kommunalwahlen 2019 könnten die Bürger dann entscheiden, ob sie hinter dem Vorgehen der Gemeinderäte stünden oder nicht. Ursula Jud, Freie Wähler, hielt fest: "Wir müssen diesen ständigen Zick-Zack-Kurs beenden!"