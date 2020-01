Urbach Hähnchenschlegel am Ortsrand ausgelegt

„Dieses Jahr war es schon das zweite Mal“, gibt Martin Stengel Auskunft, der in der Gegend wohnt und das Fleisch unbekannter Herkunft an das Ordnungsamt der Gemeinde gemeldet hat. „Aber letztes Jahr bin ich auch schon einmal von Hundebesitzern darauf angesprochen worden.“ Übers Jahr verteilt sei 2019 immer mal wieder rohes Hähnchenfleisch in der Gegend aufgetaucht.

Durch das Fleisch werden Wildtiere angelockt

„Im letzten Frühjahr hat das regelrecht die Füchse angelockt“, erinnert sich Martin Stengel. „Ich habe sie dann schreien hören.“ Auch vor kurzem hat er erst wieder einen Fuchs in der Gegend umherstreifen sehen. In der Nacht zum Montag ist das Fleisch das letzte Mal aufgetaucht, wenige Tage zuvor hat jemand in der Silvesternacht Hähnchen in der Gegend verteilt.