Urbach Lärmende Jugendliche stören nachts die Anwohner

Laute Musik aus tragbaren Lautsprechen, Gegröle und aufgemotzte Mopeds, die herumfahren. Davon sind einige Anwohner des Baugebietes „Urbacher Mitte II“ mächtig genervt. Laut ihnen und der Gemeinde treffen sich etwa am Pavillon an der Friedhofstraße, aber auch in anderen Bereichen, wie in den Raisen oder am Himmelreich, regelmäßig zwischen 20 und 30 Jugendliche und junge Erwachsene.

Wegen der schweren Störungen ging vor einiger Zeit ein Beschwerdebrief eines Anwohners ein, der von 16 weiteren aus der Nachbarschaft unterschrieben worden war. Damals habe sie den Leiter des Polizeireviers in Schorndorf verständigt, erklärt Bürgermeisterin Martina Fehrlen in der Gemeinderatssitzung. Doch die verstärkten Maßnahmen der Polizei hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Sobald die Polizei dort auftauche, würden sich die Jugendlichen ruhig verhalten. Damit hätte die Polizei kaum Mittel gegen die Ruhestörer in der Hand.

Alkoholverbot?