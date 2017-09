Urbach Mit Traktor kollidiert

Ein 42-jähriger Traktorfahrer passierte am Freitag gegen 21:39 Uhr in der Haubersbronner Straße mehrere geparkte Fahrzeuge. Auf Höhe des letzten geparkten Fahrzeuges stieß er mit einem entgegenkommenden 80-jährigen Mercedesfahrer zusammen.

Der Mercedesfahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.100 Euro.