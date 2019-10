Urbach Nach langem Warten: Aus Rastplatz wird „Erlebnis-Reich“

Man könnte meinen, dass Thomas Zeyher mit seinem Beruf als Arzt schon ganz gut ausgelastet ist. Trotzdem hat er mehrere Hundert Stunden ehrenamtlich investiert, um den Platz – „jetzt ist es ein richtiger Park“, sagt er – unmittelbar neben dem Remstalradweg aufzuwerten. „Das war mein ärztlicher Ausgleich“, scherzt er und strahlt, weil er so zufrieden mit dem Ergebnis ist. Ein Ergebnis, das drei Jahre hat auf sich warten lassen.

Eine Infotafel unten an der Rems, dort wo laut Zeyher diesen Sommer bis zu 1000 Radfahrer am Tag den Remstalradweg befahren haben – das war die Ursprungsidee. Eine Art „Starter-Platz“, so Zeyher, „damit die Leute wissen, was Urbach für tolle Sachen zu bieten hat“. Weil der Ortskern nun mal weiter oben liege statt an der Rems und die Gartenschau-Attraktionen wie der Walderlebnispfad, der Flowtrail und die Skulpturenachse nicht untergehen sollten.

Grillplatz wurde aufgewertet

Die Infotafel gibt es inzwischen zwar, sie verblasst aber - so hilfreich sie auch sein mag - zwischen den anderen Attraktionen des neu gestalteten Areals: Den Grillplatz gab es schon, er wurde aber aufgewertet; dazu kamen ein Niedrigseilgarten und ein Turm mit einer ungefähr 70 000 Euro teuren Plattform, von der aus Besucherinnen und Besucher nicht nur auf die Rems blicken, sondern auch auf den Turm an der Birke auf der einen und bis zur Afrakirche auf der anderen Seite. Den Remsstrand haben laut Zeyher während der Gartenschau bis zu 200 Leute täglich am Wochenende genutzt. Die Urbachmündung ist wieder deutlich erkennbar, der gesamte Platz ist gepflegter und die graue Fassade des Wasserhebewerks wirkt durch eine bunte Unterwasserwelt gleich viel fröhlicher.