Urbach Oster-Aktion: Viele bunte Ostereier für Urbach

„Wir rufen alle Kinder, Jugendlichen und kreativen Menschen in Urbach breit dazu auf, sich ans Eiermalen zu machen“, so die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Jud. Es werden acht „Osterpyramiden“ in der Gemeinde aufgestellt, die in den vergangenen Tagen bereits von Hobbybastlern zusammengebaut wurden. „Mit unseren Osterpyramiden wollen wir ein wenig Farbe in den Ort zu zaubern“, sagt Ursula Jud. Laut den Landfrauen gebe es in diesem Jahr keinen geschmückten Osterbrunnen, deshalb sei die Aktion sicher eine schöne Alternative, um der Bürgerschaft einen österlichen Blickfang zu bieten.

Wie funktioniert’s?

Die Pyramiden werden am Freitag, 3. April, aufgestellt. Ab 14 Uhr heißt es „Ostereier marsch“. Die fleißigen Eier-Bemaler können dann ganz unkompliziert am Hirschplatz, an der Urbacher Mitte hinter der Gabionenwand und in Urbach-Nord beim Lamm, wo in der Adventszeit der Weihnachtsbaum steht, vorbeigehen und ihre kleinen Kunstwerke aufhängen. Menschenansammlungen müssen dabei selbstverständlich vermieden werden. An dem gemeinschaftlich geschaffenen Osterbild können die Urbacherinnen und Urbacher sich dann von weitem zusammen erfreuen.