Urbach.

Ein junges Paar hat am hellichten Tag direkt neben einem Kinderspielplatz in Urbach Sex gehabt. Unter den Zeugen waren auch mehrere Kinder. Sie beobachteten laut Polizeibericht, wie sich der 24 Jahre alte Mann und seine 19 Jahre alte Freundin um 17 Uhr auf einer Wiese direkt neben dem Spielplatz in der Friedhofstraße vergnügten. Eine Mutter alarmierte schließlich die Polizei. Das Paar stritt die Vorwürfe jedoch ab. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Auf den Mann und die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.